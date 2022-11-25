Семинар

Представители постпредства Ингушетии в Москве приняли участие в семинаре для молодежи

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Представители постпредства Ингушетии в Москве приняли участие в семинаре национальных общественных организаций столицы России в рамках проекта «Молодежный дискуссионный клуб».

Мероприятие прошло в Московском доме национальностей. Открыла работу семинара начальник отдела по работе с молодежью ГБУ «МДН» Саломея Аблотия, которая отметила необходимость формирования гражданского мировоззрения и патриотического воспитания молодежи и противодействия любым формам экстремизма в молодежной среде.

Отмечается, что в рамках семинара экспертами выступили молодежные лидеры национальных общественных организаций города Москвы, которые представили презентации и доклады о своих молодежных организациях, реализованных проектах, ближайших мероприятиях и планах сотрудничества с Московским домом национальностей и другими партнерскими организациями.

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