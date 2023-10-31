Представители профсоюзов АПК Ингушетии поднялись на Столовую гору

«Свое восхождение мы приурочили к предстоящему 8-му съезду Общероссийской общественной организации профсоюзов АПК РФ», — сообщил газете «Ингушетия» Юсуп Чахкиев.

В Минсельхозе республики отметили, что представители профсоюзов водрузили флаг профсоюзной организации на самой вершине Столовой горы.

Напомним, Мят-Лоам достигает отметки более 3 тыс. метров над уровнем моря. Столовая гора — символ Ингушетии, одна из вершин Скалистого хребта.