Представители прокуратуры Ингушетии проверили соблюдение прав обвиняемых в СИЗО
Представители республиканского надзорного ведомства проверили соблюдение законных прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО города Карабулака, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе пенитенциарного учреждения.
Первый заместитель прокурора региона Темур Воробьев и помощник руководителя ведомства Руслан Албаков в сопровождении руководства СИЗО-1 ОФСИН России по региону совершили обход режимных корпусов, посетили карантинное отделение, медицинскую часть, столовую, камеры, в которых содержаться женщины и несовершеннолетние.
Также они осмотрели другие объекты жизнеобеспечения учреждения.
Во время обхода Воробьев поговорил с лицами, заключенными под стражу, обсудил вопросы медицинского обеспечения, условий содержания и соблюдения их законных прав.