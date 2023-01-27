ОФСИН

Представители прокуратуры Ингушетии проверили соблюдение прав обвиняемых в СИЗО

0

Представители республиканского надзорного ведомства проверили соблюдение законных прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО города Карабулака, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе пенитенциарного учреждения.

Первый заместитель прокурора региона Темур Воробьев и помощник руководителя ведомства Руслан Албаков в сопровождении руководства СИЗО-1 ОФСИН России по региону совершили обход режимных корпусов, посетили карантинное отделение, медицинскую часть, столовую, камеры, в которых содержаться женщины и несовершеннолетние.

Также они осмотрели другие объекты жизнеобеспечения учреждения.

Во время обхода Воробьев поговорил с лицами, заключенными под стражу, обсудил вопросы медицинского обеспечения, условий содержания и соблюдения их законных прав.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Миннаце Ингушетии обсудили подготовку к юбилею общенациональной газеты «Сердало»
В Малгобекском районе Ингушетии чествовали студентов
В Ингушетии проводили очередную группу добровольцев в зону СВО
В городе Сунже Ингушетии прошло мероприятие для поклонников творчества Владимира Высоцкого
Парламентарии Ингушетии положительно оценили работу администрации Джейрахского района
В Магасе будут проводить рейдовые мероприятия по объектам строительства
Ингушский кикбоксер Ахмед Богатырев выйдет на профессиональный поединок в Самаре
Ингушетия в 2023 году в рамках национального проекта «Культура» освоит 86,5 млн руб.
Соглашения на 4,8 млрд руб. заключат власти Ингушетии на реализацию нацпроектов
В попытке купить квадроцикл у мошенника житель Ингушетии потерял 35 тыс. рублей
Суд в Ингушетии приговорил жителя Дагестана к 3,5 годам колонии за пьяную езду и хранение наркотиков

Главное

Яндекс.Метрика

 