Представители прокуратуры Ингушетии проверили соблюдение прав обвиняемых в СИЗО

Первый заместитель прокурора региона Темур Воробьев и помощник руководителя ведомства Руслан Албаков в сопровождении руководства СИЗО-1 ОФСИН России по региону совершили обход режимных корпусов, посетили карантинное отделение, медицинскую часть, столовую, камеры, в которых содержаться женщины и несовершеннолетние.

Также они осмотрели другие объекты жизнеобеспечения учреждения.

Во время обхода Воробьев поговорил с лицами, заключенными под стражу, обсудил вопросы медицинского обеспечения, условий содержания и соблюдения их законных прав.