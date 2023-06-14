Так, они провели обучающий семинар для педагогов дополнительного образования республики и мастер-класс для школьников региона в гимназии № 1 г. Назрани.

Как сообщили в Минобрнауки Ингушетии, гости из Санкт-Петербурга продемонстрировали наглядные мастер-классы для школьников, в числе которых проведены театральные мастерские «ХардХор» и «Я — актер». Театральная мастерская «ХардХор» знакомит детей с необычной формой театрально-педагогического процесса «хоровой театр», позволяющей развить в ребенке музыкальность, чувство ритма, театральность и импровизацию. Театральная мастерская «Я — актер» создает ситуации, в которых каждый ребенок, вне зависимости от его опыта участия в театральной школьной деятельности, может почувствовать себя актером.

Профессор кафедры театрального искусства РГПУ имени А. И. Герцена Татьяна Полякова провела семинар для педагогов «Профессия — педагог театра в атласе профессий будущего», в ходе которого учителя смогли задать актуальные вопросы, возникающие при работе с детьми в рамках реализации федерального проекта «Школьные театры».

В завершение мероприятия гости организовали для присутствующих театральное представление по мотивам сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».

Отмечается, что в рамках Года педагога и наставника Министерство образования и науки республики проявляет особое внимание методическому и организационному сопровождению вовлечения педагогов и школьников в театральную сферу и внедрения ее в образовательный процесс с целью культурного и нравственного развития детей.

Цель мероприятия — активизация школьных и детских театров в регионе, повышение квалификации руководителей школьных театров, популяризация театрального искусства среди школьников.