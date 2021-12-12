Туризм

Представители ряда регионов приняли участие в «круглом столе» на тему развития туризма в Ингушетии

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Представители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Пензы приняли участие в «круглом столе» на тему развития туризма в Ингушетии, прошедшем в правительстве республики.

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы сотрудничества регионов в сфере туризма, перспективы его развития, реализацию различных проектов, наметили сценарий совместной работы.

Председатель регионального комитета по туризму Беслан Мизиев сообщил гостям, что ведется работа по развитию всесезонного курорта «Армхи» в горной части Ингушетии. Планируется строительство и совершенствование горнолыжной трассы, инфраструктурных объектов.

На встрече был анонсирован проект «Душа ингуша», который покажет не только красоту гор и республики, но и расскажет о ее жителях, ингушской культуре и традициях.

Также было отмечено, что в 2022 году мастер-классы народного танца, кулинарии и лекции по изготовлению изделий из рыбьей кожи включены в программу Дней культуры Ингушетии в Свердловской области в связи с 30-летием республики. Помимо этого, в Крыму и Севастополе планируются аналогичные мероприятия.

Директор Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ильяс Мальсагов поделился планами на будущее — это восстановление храма древнего Тхаба-Ерды и других памятников культурного наследия, установка санитарно-технических точек и пр.

Гости единогласно отметили радушие, с которым их встретили местные жители, восхищение национальной ингушской кухней, выразив надежду, что это не последний их визит в гостеприимную республику.

Подводя итоги, все присутствовавшие выразили заинтересованность в сотрудничестве и высказали мнение о том, что потенциал и перспективы развития в туризме Ингушетии очень обширны, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона. 

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