Представители Северо-Кавказстата в преддверии Всероссийской переписи населения встретились со студентами ИнгГУ

На встрече обсуждались вопросы, связанные с Всероссийской переписью населения, которая стартует уже в эту пятницу. Договор о сотрудничестве между органом статистики и вузом был заключён ещё в августе текущего года. Желающих принять участие в масштабном мероприятии в качестве переписчиков среди студентов было предостаточно. В настоящее время отобрано около ста человек. Некоторые из них будут в резерве.

«В республике 154 переписных участка. В каждый переписной участок входят шесть счётных участков. Участники переписи будут получать зарплату и другие преференции. Мы рассказали студентам об опросниках», — отметила начальник организации и проведения переписей и наблюдений Управления Федеральной службы государственной статистики по СКФО в Ингушетии Марьям Бекова.