Представители СК «Кушт» Ингушетии начнут новый сезон с Ярыгинского турнира в Красноярске

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, на турнире будут разыграны медали в 10-ти весовых категориях. В соревнованиях примут участие более 250 спортсменов из 10 стран: Узбекистана, Киргизии, Монголии, Турции, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Египта, Греции и России.

Ингушетию в составе национальной сборной по вольной борьбе будут представлять призер юниорского первенства мира, победитель первенства России Ислам Картоев, победитель первенства России U-23 Бабули Цолоев и призер первенства России U-23 Магомет Евлоев.

По словам вице-президента Федерации спортивной борьбы Ингушетии, ответственного за вольную борьбу, Магомеда Мусаева, данный турнир является трамплином для молодых спортсменов во взрослую борьбу.