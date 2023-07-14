Представители СМИ Ингушетии приняли участие во II Международном медиафоруме «PRO Кавказ»

Как сообщили в Миннаце Ингушетии, межрегиональная коммуникативная и образовательная площадка для журналистов, PR-специалистов и блогеров, инициированная руководителем соседнего региона Сергеем Меняйло, была открыта на базе театра оперы и балета — филиала Мариинского театра. Мероприятие прошло при поддержке Комитета по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии.

Главная тема форума, призванного объединить медиасообщества Северо-Кавказского федерального округа для формирования позитивного информационного пространства, — «Информационная среда в условиях противостояния: факты против фейков».

Ингушетию на форуме представляли журналисты и писатели республиканских печатных изданий (газет «Сердало» - Ибрагим Курскиев, Беслан Шамаев и «Ингушетия» - Ибрагим Цороев, журнала «Литературная Ингушетия» - Лейла Томосханова, детского журнала «Села1ад» - султан Мерешков). Делегацией республики были организованы выставки печатных изданий и книг, где читатели смогли окунуться в историю, традиции и быт ингушского народа, познакомиться с национальными ремеслами.

На площадках форума обсуждались различные актуальные вопросы повестки дня, в том числе и будущее печатных СМИ. В экспертной дискуссии принял участие заместитель главного редактора ежедневной газеты «Коммерсантъ» Иван Сухов.

Эксперты единогласно высказали мнение: принтовые СМИ — это не пережиток прошлого, а перспективное направление медиаотрасли. Однако сегодня прессе необходимо адаптироваться к цифровым форматам, чтобы расширять аудиторию.

— Упал интерес к печатным изданиям. Все читают с телефона. Так, наверное, действительно удобнее. Я не сторонник говорить, что принт обязательно умрет. Будет принт, никуда он не денется, но пока для него не лучшие времена. Есть еще аудитория, которая никогда не откажется от принта и ради которой можно продолжать все это печатать, — выразил уверенность Иван Сухов.

Участники встречи обсудили новые идеи привлечения аудитории, тренды, монетизацию интеллектуальных вложений.

Напомним, в числе гостей форума были известные эксперты: телевизионный журналист и телеведущий, депутат Государственной Думы РФ Евгений Попов, российский журналист, телеведущий, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, генеральный директор УП «Агентство «Минск-Новости» Андрей Кривошеев (Беларусь), директор Института Кавказа Александр Искандарян (Армения), руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев и многие другие эксперты медиаотрасли. Для участников форума проводились лекции и мастер-классы от компании VK, «Интерфакс», медиагруппы РБК. Работали также дискуссионные площадки, мастер-классы, встречи в формате «вопрос-ответ».

Кроме того, в рамках форума проходил конкурс журналистского мастерства «Идея PRO». В нем представлено 8 номинаций, а также спецноминация — «Идея PRO защитников Отечества: вчера, сегодня, всегда!». Лучшей работе присудят Гран-при конкурса.