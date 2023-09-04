Представители спортклуба «Ади-Ахмад» Ингушетии успешно выступили на первенстве в Чечне

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, в активе сборной клуба — две серебряные и три бронзовые медали.

Так, вторые места заняли Хамчиев Мансур (42 кг), Мейриев Ахмед (32 кг). На третью ступеньку пьедестала поднялись Сайнароев Саид (35 кг), Сайнароев Мухаммад (32 кг), Гандаров Ислам (38 кг).

Отмечается, что ответственными на соревнованиях были тренеры Хамхоев Ислам и Евлоев Усман.