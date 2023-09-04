Греко-римская борьба

Представители спортклуба «Ади-Ахмад» Ингушетии успешно выступили на первенстве в Чечне

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Пять медалей завоевали спортсмены клуба «Ади-Ахмад» на первенстве по греко-римской борьбе среди младших юношей 2011-2013, 2008-2010 годов рождения, посвященном Дню солидарности борьбы с терроризмом.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, в активе сборной клуба — две серебряные и три бронзовые медали.

Так, вторые места заняли Хамчиев Мансур (42 кг), Мейриев Ахмед (32 кг). На третью ступеньку пьедестала поднялись Сайнароев Саид (35 кг), Сайнароев Мухаммад (32 кг), Гандаров Ислам (38 кг).

Отмечается, что ответственными на соревнованиях были тренеры Хамхоев Ислам и Евлоев Усман.

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