Борьба

Представители спортклуба «Чингиз» успешно выступили на отборочном турнире школьной борцовской лиги

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Юные спортсмены клуба «Чингиз» завоевали три золотые медали на отборочном турнире школьной борцовской лиги Поддубного PWL School.

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, обладателями медалей высшего достоинства стали Костоев Абдул-Малик (28 кг), Полонкоев Алихан (35 кг) и Евкуров Магомед (48 кг).

Напомним, соревнования по вольной борьбе проходили с 29 по 30 октября в городе Домодедово, Московской области. Вместе с ребятами на турнир выезжал тренер Адам Чербижев.

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