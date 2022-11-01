Представители спортклуба «Чингиз» успешно выступили на отборочном турнире школьной борцовской лиги

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы Ингушетии, обладателями медалей высшего достоинства стали Костоев Абдул-Малик (28 кг), Полонкоев Алихан (35 кг) и Евкуров Магомед (48 кг).

Напомним, соревнования по вольной борьбе проходили с 29 по 30 октября в городе Домодедово, Московской области. Вместе с ребятами на турнир выезжал тренер Адам Чербижев.