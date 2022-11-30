Представители спортшколы «Чемпион» Ингушетии успешно выступили на турнире по панкратиону

Воспитанники спортшколы «Чемпион» из сельского поселения Яндаре успешно выступили на Всероссийском турнире по панкратиону, посвящённом памяти Алия Юсуфовича Кошева.

По информации администрации Назрановского района, ребята боролись в Майкопе в составе сборной Ингушетии. На соревнованиях состязались более 200 спортсменов из 23 регионов России.

Первые места на турнире заняли Белхароев Руслан, Хадзиев Акромат, Муцольгов Рамзан, Мержоев Амерхан, Галаев Амир, Мальсагов Аслан, Муцольгов Исмаил, Муцольгов Исмаил (фулл), Костоев Магомед, Евлоев Хамзат.

«Серебро» завоевали Муцольгов Азраил и Мальсагов Ахмед.

Третьи места заняли Осканов Ибрагим, Богатырёв Шахид, Котиков Малик, Богатырёв Абдул-Малик.

Кроме того, спортсмен Хадзиев Акромат стал победителем в номинации «За лучшую технику», а Белхароев Руслан, Хадзиев Акромат, Мержоев Амерхан и Муцольгов Рамзан выполнили норматив мастера спорта России.

Напомним, в тройку победителей на этих соревнованиях вошли сборные Ингушетии, Северной Осетии и Ростовской области.