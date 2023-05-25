Представители студенческого ингушского землячества примут участие в фестивале «Дружная Москва»

Как сообщили в Постпредстве республики при Президенте России, фестиваль объединит представителей ингушского, башкирского, чеченского, адыгского, узбекского, калмыцкого, осетинского, татарского, карачаево-балкарского, марийского землячеств Москвы. Кроме того, в мероприятии примут участие студенты и активисты клубов межнациональной дружбы столицы.

Напомним, фестиваль пройдёт в «Точке кипения — Коммуна» (НИТУ МИСИС) по адресу: 2-й Донской проезд, д. 9, стр. 3.