Фестиваль

Представители технопарка «Кванториум» из Ингушетии приняли участие в фестивале «От винта»

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Воспитанники детского технопарка «Кванториум» из Ингушетии приняли участие в 18-ом Международном фестивале молодёжного научно-технического творчества «От винта!» в Сочи.

От республики на фестиваль приехали представители республиканского детского технопарка «Кванториум» г. Магаса Адам Богатырев, Дени Чапанов, Хасан Мурзабеков и Абдул-Малик Алхоев.

Как сообщили в Минобрнауки Ингушетии, проект входит в список официальных мероприятий Десятилетия науки и технологий в России. На фестивале собрались молодые изобретатели из более чем 80 регионов страны и более 30 государств мира.

В ходе мероприятий ингушские кванторианцы представили следующие проекты: доставка медикаментов в труднодоступные районы республики с помощью дронов, переработка пластиковых бутылок в филамент для 3D-печати и бесперебойное освещение аварийно опасных участков дорог ветрогенераторами.

Ребята из Магаса принимали активное участие в форуме, в связи с чем Адама Богатырева и Абдул-Малика Алхоева наградили путевками на отдых в детский лагерь «Смена» (Анапа).

Напомним, фестиваль предлагает участникам уникальный формат взаимодействия со специалистами институтов развития, инжиниринговых центров, фондов поддержки, вузов и предприятий промышленности. Это позволяет технически ориентированной молодёжи обмениваться опытом, воплощать в жизнь свои идеи и разработки, а региональным властям ‒ координировать усилия по вовлечению юношей и девушек в инженерно-техническое творчество, развивать молодёжное технологическое предпринимательство и проектную деятельность.

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