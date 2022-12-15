Как сообщили в Комтуризма региона, «Открытый Кавказ — 2022» объединит активных участников туристского рынка Северного Кавказа, которые смогут обрести не только новых партнеров, но и единомышленников на туристском рынке СКФО.

«Благодаря тому, что на данный момент В2В Workshop является наиболее эффективным форматом участия в туристических выставках, гости события смогут обрести новые ценные связи между участниками туристического рынка», — заявили организаторы мероприятия — Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики, Министерство Чеченской Республики по туризму, мэрия города Грозного и центр «Мой бизнес».

Новая площадка призвана стать своего рода «социальной сетью» среди активных субъектов туриндустрии. На базе Workshop участники смогут продемонстрировать свои возможности, предложения, компетенции и ресурсы, а также оценить потенциалы своих коллег.

Напомним, «Открытый Кавказ — 2022» — это платформа для делового роста, увеличения горизонтальных связей, расширения возможностей.