Представители управления по профилактике коррупции администрации Главы и правительства Ингушетии встретились с молодежью

Мероприятие организовано при содействии комитета по делам молодежи республики. С приветственным словом выступил руководитель управления Муса Гагиев, сообщила его пресс-служба. Он отметил важность формирования антикоррупционной культуры среди подрастающего поколения и озвучил основные направления антикоррупционной политики.

В ходе беседы молодым людям рассказали о законодательном регулировании вопросов коррупции, перечислили меры ответственности за совершение коррупционных преступлений и привели конкретные примеры.

В заключение встречи ребята просмотрели социальные видеоролики про коррупцию, получили буклеты и листовки антикоррупционной тематики.