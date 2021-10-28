Представители управления по профилактике коррупции администрации Главы и правительства Ингушетии встретились с молодежью
Представители управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Главы и правительства Ингушетии обсудили с молодыми людьми Магаса и Карабулака формы и особенности проявления коррупции в различных сферах жизнедеятельности.
Мероприятие организовано при содействии комитета по делам молодежи республики. С приветственным словом выступил руководитель управления Муса Гагиев, сообщила его пресс-служба. Он отметил важность формирования антикоррупционной культуры среди подрастающего поколения и озвучил основные направления антикоррупционной политики.
В ходе беседы молодым людям рассказали о законодательном регулировании вопросов коррупции, перечислили меры ответственности за совершение коррупционных преступлений и привели конкретные примеры.
В заключение встречи ребята просмотрели социальные видеоролики про коррупцию, получили буклеты и листовки антикоррупционной тематики.