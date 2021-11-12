Представители власти Ингушетии заверили участников стихийного схода, что ситуация с изменением русла Фортанги будет разрешена

«Люди собрались с требованием разобраться в ситуации с изменением русла реки Фортанга на территории Ингушетии. В связи с этим правоохранители приняли меры, временно закрыли въезд в село Даттых, пропускают только по прописке, перекрыт мост в сельском поселении Галашки», — сказал представитель сельской администрации.

С участниками схода жителей предгорного района пообщались представители республиканских и муниципальных властей, первый вице-премьер Магомед Евлоев, которые заверили, что русло реки вернут в прежние границы, и убедили их разойтись.

Между тем в соцсетях появились обращения к жителям с призывом собраться у реки для восстановления русла своими силами.

Ранее в ингушских пабликах появились видео и сообщения о том, что на подступах к ингушскому селу Даттых, на административной территории Ингушетии, проводятся несогласованные работы с применением тяжелой техники. В администрации Даттыха газете «Ингушетия» сообщили, что рабочие меняют русло горной реки Фортанга. Дорожники из Чечни самовольно пробили новое русло и быстро эвакуировали строительную технику.

Как заявлял первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев, незаконные действия проводились с применением тяжелой техники, принадлежащей ГУ «Чеченавтодор». Итоги выезда на место инцидента уже направлены в соответствующие органы власти, в том числе в администрацию Президента России, полномочное представительство Президента РФ в СКФО, Росприроднадзор России, Западно-Каспийский водный бассейн и Минприроды России.

Евлоев подчеркнул, что подтвердился факт проведения работ на месте с использованием тяжелой техники без согласования с властями Ингушетии. Он отметил, что в кратчайшие сроки будут приняты меры по возвращению русла реки в прежние границы.