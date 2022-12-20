Конкурс

Представительниц Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе для девушек на инвалидных колясках

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С 4 по 11 августа 2023 года в столице Кабардино-Балкарии городе Нальчике по инициативе общественной правозащитной организации «На коляске без барьеров» пройдет первый Межрегиональный конкурс для девушек на инвалидных колясках «Краса Кавказа».

В настоящее время социальная защита инвалидов является одним из приоритетных направлений внутренней политики государства. Особое внимание уделяется адаптации людей с ограниченными возможностями к современной социально-экономической ситуации, отмечается в релизе организаторов.

МОПОИ «На коляске без барьеров» имеет успешный опыт организации социально значимых проектов, была в числе победителей конкурсов федеральных и региональных грантов, уже реализованы 7 ежегодных проектов в рамках конкурса красоты и таланта «Невская краса».

Анализ результатов мероприятия, сделанный на основе опросов участников, позволяет с уверенностью говорить о том, что конкурсы оказывают существенное влияние на повышение качества жизни их участниц, формируют у них новые компетенции и общественные связи.

Существенное влияние конкурс оказывает на развитие инклюзии в обществе и повышение качества «Доступной среды», так как в его проведение традиционно вовлекается большое количество партнеров и волонтеров, мероприятие широко освещается в СМИ.

За годы проведения мероприятия в нем приняли участие представительницы Северного Кавказа. В частности, Ася Ахриева —  «Леди зрительских симпатий - 2021», член оргкомитета конкурса в 2022 году, куратор и полпред МОПОИ «На коляске без барьеров».

Ее пример наглядно демонстрирует положительное влияние конкурса на личностный рост, что выражается в успешной общественной деятельности конкурсанток и активном участим в повышении качества жизни людей с ОВЗ.

Проведение конкурса в СКФО повысит уровень вовлеченности лиц, относящихся к маломобильной группе населения, в жизнь общества и их адаптации, считают организаторы мероприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе начался 15 декабря 2022 года.

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