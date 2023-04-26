Представительница Ингушетии лидировала в конкурсе «Национальные головные уборы народов России»

Тамила Хутиева представила иллюстрированное эссе, посвященное древнему головному убору ингушек — курхарсу.

По словам собеседника, всего от республики в конкурсе приняли участие два человека. Учитель истории и обществознания второй столичной школы Марем Ганижева стала дипломантом, также представив работу, посвященную этому необычному головному убору, основу которого изготавливали из войлока или кожи, а затем отделывали дорогими тканями красного цвета и украшали серебряными бляшками, лентами с золотым шитьем и серебряными цепочками.

Как рассказал представитель министерства, конкурс «Национальные головные уборы народов России» проводится Центром культуры народов России Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова.