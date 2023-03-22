Представительница Ингушетии принимает участие в вокальном телеконкурсе «Звезда»
Юная певица Залина Горчханова из Ингушетии стала участницей Всероссийского вокального конкурса «Звезда», который проходит на одноименном телевизионном канале. Об этом нашему изданию рассказал представитель Республиканского дома народного творчества.
Как сказал собеседник, уже с первого эфира ингушские телезрители могут поддержать свою землячку путем онлайн-голосования, так как это решает судьбу даже тех исполнителей, которые, по мнению жюри, не проходят в финал.
«Так что успех нашей вокалистки во многом в наших руках, и мы должны поддержать её, проявив активность в голосовании», — отметил собеседник.
Напомним, конкурс «Звезда» проходит при поддержке Минобороны России, в нынешнем году в нем примут участие вокалисты из всех 89 регионов нашей страны. Эфиры и голосования будут проходить еженедельно, начиная с 8 апреля.