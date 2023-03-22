Представительница Ингушетии принимает участие в вокальном телеконкурсе «Звезда»

Как сказал собеседник, уже с первого эфира ингушские телезрители могут поддержать свою землячку путем онлайн-голосования, так как это решает судьбу даже тех исполнителей, которые, по мнению жюри, не проходят в финал.

«Так что успех нашей вокалистки во многом в наших руках, и мы должны поддержать её, проявив активность в голосовании», — отметил собеседник.

Напомним, конкурс «Звезда» проходит при поддержке Минобороны России, в нынешнем году в нем примут участие вокалисты из всех 89 регионов нашей страны. Эфиры и голосования будут проходить еженедельно, начиная с 8 апреля.