Конкурс

Представительница Ингушетии приняла участие в конкурсе «Василий Теркин. Новые голоса»

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Воспитанница Дома культуры сельского поселения Алкун Сунженского района Пятимат Барахоева приняла участие во Всероссийском молодежном патриотическом конкурсе «Василий Теркин. Новые голоса», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Участники конкурса читали отрывки из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» или любое другое стихотворное произведение, посвященное Великой Отечественной войне.

Пятимат Барахоева стала обладательницей сертификата участника, а ее руководителю Тамиле Эльмурзаевой организаторы направили благодарственное письмо за личный вклад в проведение конкурса, наставничество и подготовку участницы.

Организаторами конкурса выступили Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и продюсерский центр «СПбГИКиТ-Дебют» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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