Представительница Ингушетии приняла участие в конкурсе «Василий Теркин. Новые голоса»

Участники конкурса читали отрывки из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» или любое другое стихотворное произведение, посвященное Великой Отечественной войне.

Пятимат Барахоева стала обладательницей сертификата участника, а ее руководителю Тамиле Эльмурзаевой организаторы направили благодарственное письмо за личный вклад в проведение конкурса, наставничество и подготовку участницы.

Организаторами конкурса выступили Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения и продюсерский центр «СПбГИКиТ-Дебют» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.