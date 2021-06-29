Диктант

Представительница Ингушетии стала одним из победителей «Диктанта Победы»

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Директор Магасского центра культурного развития Фатима Экажева стала одним из победителей «Диктанта Победы» 2021 года, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Всего победителями историко-патриотической акции стали 20 человек из разных регионов, которые не только правильно ответили на все вопросы, но и уложились в минимальное время — 10 минут. 24 июня в Историческом музее в Москве состоялась торжественная церемония их награждения. Также они были приглашены на Парад Победы, который пройдет в следующем году.

Лучших участников акции поздравили председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, а также депутат Госдумы, член Центрального совета РВИО, координатор федерального проекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Диктант Победы» уже третий год объединяет миллионы граждан нашей страны и целого ряда зарубежных стран. Сегодня мы вручаем награды и призы победителям, но хотел бы подчеркнуть, что среди участников нет побежденных. Эта акция — уникальная возможность почувствовать каждому свою сопричастность к великой истории нашего Отечества и осознать себя наследником великого поколения победителей«, — сказал Нарышкин.

Как отметил Хинштейн, с каждым годом количество участников «Диктанта Победы» растет, что свидетельствует о том, что он интересен людям, и эта акция действительно становится всенародной.

«Максимальное количество — 25 баллов из 25 возможных — набрали 6133 участника, самому молодому финалисту — 12 лет, самому пожилому — 84 года», — сообщил он.

Напомним, «Диктант Победы» проходил в 2021 году в третий раз. В нем приняли участие 1,5 млн человек. Мероприятие прошло во всех регионах России, а также в 80 странах.

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