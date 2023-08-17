Представительница Ингушетии стала победительницей международного конкурса «Итоги года»
Художественный руководитель дома культуры сельского поселения Вежарий Малгобекского района Аминат Берсингова стала победителем международного конкурса академии народной энциклопедии «Итоги года», сообщили нашей газете в пресс-службе министерства культуры Ингушетии.
По словам представителя ведомства, на конкурс она представила эссе, посвященное роману Саида Чахкиева «Золотые столбы». Книга рассказывает о судьбе ингушского народа во время депортации сквозь призму души маленького Мусы — невольного свидетеля несправедливости, беспредельных тягот и лишений.
«Это произведение будоражит читателей своим глубоким содержанием, обнаженностью правды, документальной передачей осмысленного, пережитого, выстраданного. Но что удивительно, в повествовании автора незримо присутствует надежда. В романе нет места безысходности даже при описании самых горестных сцен унижения и несправедливости», — отметила Аминат Берсингова.
Ее работа отмечена не только дипломом победителя, но и благодарностью за продуктивную инновационную деятельность, добавили в пресс-службе Минкультуры.