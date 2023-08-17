Конкурс

Представительница Ингушетии стала победительницей международного конкурса «Итоги года»

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Художественный руководитель дома культуры сельского поселения Вежарий Малгобекского района Аминат Берсингова стала победителем международного конкурса академии народной энциклопедии «Итоги года», сообщили нашей газете в пресс-службе министерства культуры Ингушетии.

По словам представителя ведомства, на конкурс она представила эссе, посвященное роману Саида Чахкиева «Золотые столбы». Книга рассказывает о судьбе ингушского народа во время депортации сквозь призму души маленького Мусы — невольного свидетеля несправедливости, беспредельных тягот и лишений.

«Это произведение будоражит читателей своим глубоким содержанием, обнаженностью правды, документальной передачей осмысленного, пережитого, выстраданного. Но что удивительно, в повествовании автора незримо присутствует надежда. В романе нет места безысходности даже при описании самых горестных сцен унижения и несправедливости», — отметила Аминат Берсингова.

Ее работа отмечена не только дипломом победителя, но и благодарностью за продуктивную инновационную деятельность, добавили в пресс-службе Минкультуры.

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