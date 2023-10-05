Как сообщили газете «Ингушетия» в Московском государственном психолого-педагогическом университете, конкурс, учрежденный Минпросвещения России, проводился в 17-й раз. В нем участвовали представители 85 регионов страны. Федеральный этап включал в себя два тура: экспертный и суперфинал.

По итогам испытаний экспертами конкурса были отобраны 15 лауреатов, прошедших в суперфинал.

«МГППУ был рад принимать у себя конкурс «Педагог-психолог России — 2023». Поздравляем всех призеров, лауреатов и победителей», — отметила Аксана Колесник, ведущий менеджер отдела по информационной политике и связям с общественностью вуза.