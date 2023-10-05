Конкурс

Представительница Ингушетии стала призером Всероссийского конкурса «Педагог-психолог — 2023»

0

Сотрудница детского сада № 1 «Сказка» г. Магаса Луиза Мархиева стала призером Всероссийского конкурса «Педагог-психолог — 2023» в номинации «Мастерство педагога-психолога в работе с детьми дошкольного возраста».

Как сообщили газете «Ингушетия» в Московском государственном психолого-педагогическом университете, конкурс, учрежденный Минпросвещения России, проводился в 17-й раз. В нем участвовали представители 85 регионов страны. Федеральный этап включал в себя два тура: экспертный и суперфинал.

По итогам испытаний экспертами конкурса были отобраны 15 лауреатов, прошедших в суперфинал.

«МГППУ был рад принимать у себя конкурс «Педагог-психолог России — 2023». Поздравляем всех призеров, лауреатов и победителей», — отметила Аксана Колесник, ведущий менеджер отдела по информационной политике и связям с общественностью вуза.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
До 20 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за участие в террористической организации
Житель Ингушетии пойдет под суд организацию нарколаборатории в частном доме
МКЖР Ингушетии приглашает на выставку «Битва за Кавказ: 440 огненных дня»
Сотрудники Минкультуры Ингушетии приняли участие в «Марафоне донора»
В селе Гейрбек-Юрт Ингушетии завершилось строительство ДК
Предприниматели Ингушетии укрепляют взаимодействие между собой
В Малгобеке прошла выставка, посвященная разгрому немецко-фашистских войск в битве за Кавказ
Делегация Ингушетии принимает участие в выставке "Золотая осень — 2023«в Москве
В Ингушетии будут укреплять межнациональное и межконфессиональное согласие
В Ингушетии проводят конкурс лучших бизнес-проектов среди молодежи
Как действовать при получении сигнала гражданской обороны, рассказали жителям села Пседаха Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 