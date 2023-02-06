Представителям СМИ Ингушетии предлагают бесплатный курс повышения квалификации в сфере экожурналистики

Как сообщили общественники, курс доступен по ссылке https://экожурналистика.рф/. Отмечается, что тема экологии и защиты заповедников все больше волнует читателей.

Обучение даёт понимание, в каком контексте и как правильно использовать разные экологические термины. Участники курса получат список основных проверенных источников экологической информации; советы по проведению расследований и использованию сторителлинга от практикующих экологических журналистов; рекомендации по поиску экспертов в «зеленой» сфере.

После прохождения курса журналист любого направления сможет писать качественные материалы о проблеме свалок, загрязнении природных территорий, заявлениях активистов, новых экологических проектах в регионе.

Уроки курса представлены как в видео-, так и в текстовом формате. Проходить их можно в любое удобное время в комфортном темпе.

Все вопросы можно задать Екатерине Грановской, PR-менеджеру «Движения ЭКА» по телефону 89191394718.