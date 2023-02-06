Представителям СМИ Ингушетии предлагают бесплатный курс повышения квалификации в сфере экожурналистики

0

Межрегиональная общественная организация «Движение ЭКА» предлагает представителям СМИ Ингушетии бесплатный курс повышения квалификации в сфере экологической журналистики.

Как сообщили общественники, курс доступен по ссылке https://экожурналистика.рф/. Отмечается, что тема экологии и защиты заповедников все больше волнует читателей.

Обучение даёт понимание, в каком контексте и как правильно использовать разные экологические термины. Участники курса получат список основных проверенных источников экологической информации; советы по проведению расследований и использованию сторителлинга от практикующих экологических журналистов; рекомендации по поиску экспертов в «зеленой» сфере.

После прохождения курса журналист любого направления сможет писать качественные материалы о проблеме свалок, загрязнении природных территорий, заявлениях активистов, новых экологических проектах в регионе.

Уроки курса представлены как в видео-, так и в текстовом формате. Проходить их можно в любое удобное время в комфортном темпе.

Все вопросы можно задать Екатерине Грановской, PR-менеджеру «Движения ЭКА» по телефону 89191394718.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии уверен, что строители региона в 2023 году перевыполнят план по вводу жилья
По нацпроекту «Культура» Ингушетия освоила в 2022 году более 137 млн руб.
Школьникам Малгобекского района рассказали о защитниках Сталинграда
В столице Ингушетии состоится показ фильма о Герое России Суламбеке Осканове
В Карабулаке Ингушетии грузовик повредил газопровод, оставив без отопления 100 семей
В Ингушетии задержали «черных лесорубов»
В Ингушетии будут судить жительницу Дагестана за мошенничество через Интернет
Против сельского чиновника в Ингушетии завели дело за незаконное распоряжение о сносе дома
Объемы производства минеральной воды в Ингушетии могут увеличиться на 10% в 2023 году
Столица Ингушетии получит 80 млн рублей на благоустройство парковой зоны
Пограничники провели уроки мужества в школах столицы Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 