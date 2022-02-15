Память

Премьер Ингушетии: 15 февраля — это напоминание об интернациональном подвиге солдат

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Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин в своем обращении по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, напомнил, что 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.

«Эта памятная дата — напоминание об интернациональном подвиге солдат, о тех, кто до конца остался верен своей клятве и ценой жизни исполнил свой долг перед Родиной. В этот день мы отдаем дань памяти павшим героям и чествуем всех воинов, которые в разные годы защищали интересы Отечества за его пределами, воевали в «горячих точках», принимали участие в локальных конфликтах и миротворческих операциях», — отметил Сластенин.

По его словам, российский народ с огромным уважением относится к ветеранам, исполнявшим служебный долг за пределами страны, которые в сложных условиях с честью выполнили свой воинский долг, показав высокие образцы мужества, стойкости и героизма.

«Уважаемые воины-интернационалисты! Мы благодарны вам за ваш подвиг, за вашу верность долгу и присяге. Сегодня ваш опыт в деле патриотического воспитания очень важен для всех нас, ваши доблестные дела во благо и славу Родины служат примером для подрастающего поколения, будущих солдат и офицеров. Желаю вам — ветеранам войн и локальных вооруженных конфликтов — вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и счастья, успехов в труде на благо Ингушетии и России», — говорится в обращении премьер-министра.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечаемый 15 февраля, установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года. Дата введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после второй мировой войны, выполняя взятые СССР и Россией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.

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