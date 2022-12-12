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Премьер Ингушетии: Конституция — главный гарант независимости и целостности России

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Владимир Сластенин

Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин поздравил жителей субъекта с Днем Конституции России.

«Конституция Российской Федерации — главный гарант гражданских прав и свобод, независимости и целостности России. Она отражает исторический опыт и главные ценности нашей страны, определяет путь дальнейшего развития российского государства, дает возможность уверенно двигаться вперед», — отметил Сластенин в своем обращении, опубликованном на сайте правительства.

По его мнению, Основной Закон более четверти века служит надежным фундаментом благополучия и развития страны, играет важнейшую роль в укреплении российской государственности, мира и общественного согласия, обеспечении единства и независимости государства.

«Сегодня, опираясь на Главный закон страны, Россия продолжает курс уверенного движения вперед по пути динамичного развития и повышения благосостояния россиян. Наша задача — чтить и уважать заложенные в Конституции принципы и ценности. Поддерживая инициативы руководства страны, строить на их основе стабильное, правовое, демократическое государство и вместе трудиться во благо и процветание Республики Ингушетия и России», — подчеркнул премьер.

Сластенин пожелал жителям региона «крепкого здоровья, добра, мира и благополучия, новых успехов и достижений на благо нашей Родины — России».

Напомним, Основной Закон России принят 29 лет назад на всенародном референдуме. 

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