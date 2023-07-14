Премьер Ингушетии ознакомился с ходом строительства 4 школ и ДОУ в Малгобекском районе

Отмечается, что в сельском поселении Верхние Ачалуки строятся школы на 420 и 720 мест, в селе Инарки также на 540 и 720 мест, а в городе воинской славы возводится ДОУ.

Владимир Сластенин оценил ход строительства, отметив, что работа идет по плану. Он также подчеркнул, что, необходимо приложить все усилия не только для своевременного завершения строительства, но и качественного выполнения работ.

Он напомнил, что в республике активно развиваются отдаленные села, там создаются комфортные условия и увеличивается доступность образования, спорта и медицины, уделяется внимание созданию современных учебных классов, спортивных и культурных площадок, а также оборудованию школ современными техническими средствами.

«От вас зависит самое важное — качество строительства. Прошу не забывать, что этому вопросу нужен особый контроль и выполнять все на совесть, ведь это делается для самого дорогого, что у нас есть — для наших детей», — обратился к представителям ответственных структур и подрядных организаций премьер.

Глава регионального кабинета министров поставил задачу по увеличению количества работников для наращивания темпов строительства и сдачи объектов в установленные сроки.