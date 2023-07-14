Новостройки

Премьер Ингушетии ознакомился с ходом строительства 4 школ и ДОУ в Малгобекском районе

0

Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин побывал в Малгобекском районе и городе Малгобеке, где идет строительство школ и детского сада, в рамках нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечается, что в сельском поселении Верхние Ачалуки строятся школы на 420 и 720 мест, в селе Инарки также на 540 и 720 мест, а в городе воинской славы возводится ДОУ.

Владимир Сластенин оценил ход строительства, отметив, что работа идет по плану. Он также подчеркнул, что, необходимо приложить все усилия не только для своевременного завершения строительства, но и качественного выполнения работ.

Он напомнил, что в республике активно развиваются отдаленные села, там создаются комфортные условия и увеличивается доступность образования, спорта и медицины, уделяется внимание созданию современных учебных классов, спортивных и культурных площадок, а также оборудованию школ современными техническими средствами.

«От вас зависит самое важное — качество строительства. Прошу не забывать, что этому вопросу нужен особый контроль и выполнять все на совесть, ведь это делается для самого дорогого, что у нас есть — для наших детей», — обратился к представителям ответственных структур и подрядных организаций премьер.

Глава регионального кабинета министров поставил задачу по увеличению количества работников для наращивания темпов строительства и сдачи объектов в установленные сроки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За незаконное хранение самодельного пистолета и патронов задержан житель Малгобека Ингушетии
Жительница Ингушетии перевела дистанционному мошеннику более 300 тыс. рублей
За хранение гранаты осужден житель Ингушетии
В Ингушетии откроют отделение психосоциальной реабилитации наркозависимых
Диализный центр для нефрологических пациентов откроют в Ингушетии
На одной из улиц в Сунже появятся асфальт, ливневая система, тротуар и освещение
Прокуратура Ингушетии требует закрыть сайты с информацией о способах хищения энергоресурсов
Более 1,3 кг сильнодействующих веществ изъяли полицейские у жителя Ингушетии
Глава Ингушетии: предложение Путина подготовить новый нацпроект экономики данных — сигнал для регионов
В ходе рейда судебные приставы и госавтоинспекторы взыскали 157 тыс. рублей штрафов
В Ингушетии иностранец получил 10 лет колонии за попытку сбыть героин

Главное

Яндекс.Метрика

 