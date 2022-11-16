Прием граждан

Премьер Ингушетии поручил обновить остановки общественного транспорта

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Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поручил муниципалитетам обновить автобусные остановки — разместить необходимую информацию о маршрутах, очистить придорожную территорию от мусора, а также взять этот вопрос на постоянный контроль.

«Вы обязаны наводить чистоту и порядок у себя в городах, районах, отслеживать в каком состоянии находятся остановки, тротуары, прилотковые зоны проезжей части — все это ваши полномочия, вы все это делаете для людей. Заведите за правило с утра обойти район, проконтролировать, где грязь, где мусор, где какой участок не чищен», — подчеркнул премьер.

Вопрос был поднят на личном приеме граждан. К Сластенину обратилась жительница сельского поселения Экажево Назрановского района, которая пожаловалась, что не хватает автобусов, а в выходные дни они и вовсе отсутствуют.

«Кроме того, самый ранний рейс «Экажево-1» приезжает в 7:25, но это поздно для тех, кому нужно ездить на работу. Чтобы не опоздать, приходиться добираться своим ходом, реже — на такси, так как не у всех есть возможность постоянно на нем ездить», — сказала женщина, отметив, что ни на остановках, ни внутри транспорта не размещается информация о графике и стоимости проезда.

Премьер поручил руководителю министерства промышленности и цифрового развития Бадме Дорджиеву проконтролировать запуск дополнительного автобуса по маршруту «Назрань-Экажево». Как заверил министр, в ближайшее время транспорт будет выделен.

Также в рамках приема был решен вопрос, касающийся улучшения жилищных условий. В частности, пенсионеру МВД, ветерану боевых действий, проживающему в доме, где с прошлого года повреждена и протекает крыша, будет оказана материальная помощь, а также выделен стройматериал на ремонт, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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