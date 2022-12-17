Премьер Ингушетии поздравил сотрудников фельдъегерской службы с профессиональным праздником

«Фельдъегерская служба — надежная опора государства, прошедшая проверку временем. Вот уже более двух веков она остается востребованной и незаменимой, надежной и эффективной», — отметил Сластенин в своем обращении, опубликованном на сайте правительства.

По его словам, сегодня, продолжая славные традиции, современные сотрудники службы четко выполняют возложенные на них обязанности, гарантируя бесперебойную и оперативную передачу корреспонденции государственной важности. Вносят достойный вклад в обеспечение безопасности интересов России.

«В этот знаменательный день примите слова искренней благодарности за Ваш ответственный труд, профессионализм и преданность избранному делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и дальнейших успехов в ответственной деятельности во благо нашего Отечества», — подчеркнул премьер.

Свою историю ГФС ведет от службы почтовых курьеров и полевой почты русской армии, создание которых было официально закреплено Воинским уставом 1716 года.

В самостоятельный орган государственной и военной связи служба полевых курьеров была преобразована на основании указа о создании отдельного фельдъегерского корпуса, подписанного 17 декабря (28 декабря по новому стилю) 1796 года императором Павлом I.