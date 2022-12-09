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Премьер Ингушетии поздравил жителей региона с Днем героев Отечества

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Владимир Сластенин

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил жителей республики с Днем Героев Отечества.

«В этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, олицетворяющим собой честь и гордость нашей Отчизны, тем, кто совершил подвиг во имя Родины и её будущего. Это достойные сыновья России — Герои Отечества всех времен, среди которых есть представители ингушского народа, внесшие огромный вклад в защиту, укрепление и развитие страны, проявившие величайшее мужество и доблесть во имя свободы и процветания нашей Родины», — говорится в обращении Сластенина, опубликованном на сайте регионального правительства.

По его словам, сегодня, выполняя свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции на Украине, военнослужащие из Ингушетии показывают высокий боевой дух, взаимовыручку, беспримерное мужество и железную волю.

«Каждый из них — Герой, родной и близкий всем жителям республики. Вечная память всем, кто погиб при выполнении своего воинского долга и не дожил до сегодняшнего дня. От всей души желаю всем ныне живущим Героям крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и долгих лет жизни! Мы гордимся Вашими славными свершениями, на которых воспитывается новое поколение защитников Отечества», — подчеркнул премьер.

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