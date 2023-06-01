Премьер Ингушетии поздравил жителей республики с Днем защиты детей

«Все мы стремимся к тому, чтобы дети росли здоровыми, сильными, образованными, любили свою родину, верили в себя и в свою большую мечту. И для этого в республике созданы современные детские сады, школы и библиотеки, спортивные площадки и центры молодёжного инновационного творчества, гуманитарного и технического развития», — отметил премьер.

По его словам, забота о самых юных членах общества, пропаганда семейных ценностей, работа с молодежью являются сегодня важнейшими направлениями работы учителей, воспитателей и каждою взрослого жителя республики, поскольку благополучие подрастающего поколения — залог единства и процветания Ингушетии и России в целом.

«В этот теплый летний день примите слова искренней благодарности за ваш самоотверженный и вдохновенный труд, за вашу заботу и терпение. От всей души желаю вам, дорогие ребята, удачи и успехов во всех начинаниях, счастья, радости и здоровья. Пусть предстоящее лето принесет вам хороший отдых, интересные встречи и исполнение желаний», — подчеркнул Сластенин.

Напомним, Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Праздник был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.