Рамадан

Премьер Ингушетии пожелал мусульманам в месяц Рамадан благоденствия и духовного очищения

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Владимир Сластенин

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил мусульман республики с началом месяца Рамадан.

В своем обращении он отметил, что для миллионов последователей Ислама Рамадан олицетворяет собой стремление людей к нравственному совершенствованию, милосердию и состраданию, символизирует торжество духа и проповедует идеалы добра и уважения к людям.

«Вековые традиции Рамадана — неотъемлемая часть богатейшего духовного наследия ингушского народа, которому всегда были присущи забота о ближнем, веротерпимость, стремление к миру и добрососедству. В этот благословенный месяц желаю взаимопонимания и дружбы всем мусульманам, добра, мира, благоденствия и духовного очищения», — подчеркнул Сластенин.

«Пусть Всевышний даст вам силы для воплощения в жизнь благих намерений и праведных целей, примет ваш пост и услышит молитвы. Крепкого здоровья, благополучия и радостной встречи месяца Рамадан», — добавил премьер-министр республики.

Напомним, первый день поста в благословенный Рамадан приходиться на четверг, 23 марта.

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