Премьер Ингушетии пожелал выпускникам школ верных решений на большом жизненном пути

«Поздравляю вас с успешным окончанием школы и праздником — Последним школьным звонком! В этот день хочется выразить особые теплые слова учителям и родителям, которые терпеливо, мудро помогали вам, учили и поддерживали вас. Примите слова огромной благодарности за ваш бесценный труд, беззаветную преданность профессии, педагогический талант и любовь к детям», — сказал премьер в своем обращении.

По его словам, выпускник школы стоит на пороге новой жизни.

«У вас грандиозные планы на пути жизненного самоопределения. Убежден, что вы уверенно будете идти к своей мечте. Искренне разделяю вместе с вами радость этого торжественного дня. Желаю вам успехов, верных решений на большом жизненном пути. Уверен, что своим знаниям, таланту и способностям вы обязательно найдете применение на родной земле — Ингушетии», — отметил Владимир Сластенин.

В завершение председатель правительства пожелал выпускникам благополучия, оптимизма, уверенности в своих силах и удачи на выпускных экзаменах.

Отметим, что в текущем году все праздничные линейки, посвященные окончанию учебного года, проходят в очном формате. Данное решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, тем не менее все торжественные мероприятия будут проводиться с соблюдением мер безопасности.

В 2022 году последний звонок в Ингушетии прозвучал для более 2 тысяч выпускников.