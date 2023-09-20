Премьер Ингушетии принял участие в молебне о прибытии мощей святого Георгия Победоносца

Глава правительства поблагодарил иеромонаха Иоанна и все духовенство за проведение особенного мероприятия, отметив, что их работа по сохранению и распространению православных ценностей и традиций очень важна и ценна.

«Одним из наших приоритетов, как представителей власти, всегда было поддержание и развитие духовного и религиозного потенциала нашего региона. И сегодня мы собрались здесь, чтобы помолиться, в том числе за наших бойцов, принимающих участие в спецоперации, и поклониться святому великомученику Георгию, чье имя стало символом веры, мужества и победы. Этот святой помогал людям преодолевать трудности и враждебности, придавая им веру и надежду на лучшее будущее», — сказал Владимир Сластенин.

Он выразил надежду, что мощи святого великомученика станут источником вдохновения и силы для каждого православного верующего республики. «Пусть его благословение распространяется на нас, придавая силу и мудрость для развития и процветания», — подчеркнул премьер.

Отмечается, что в молебне приняли участие прокурор Андрей Васильченко, руководитель МВД по региону Михаил Коробкин, главный федеральный инспектор по республике Виталий Смирнов, советник руководителя Ингушетии Игорь Антонов и министр имущественных и земельных отношений Константин Гамаюнов.

Напомним, что по благословению Патриарха Кирилла, ковчег с мощами Георгия Победоносца посетит 100 городов России. Процесс принесения святыни начался 6 мая и продлится до конца сентября. Начало молебнам о Победе положил Патриарх Московский и всея Руси в московском храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе.