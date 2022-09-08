Премьер Ингушетии принял участие в праздновании 100-летия со дня образования Карачаево-Черкесии

0

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, в данный момент исполняющий обязанности руководителя субъекта, принял участие в праздновании 100-летия со дня образования Карачаево-Черкесской Республики, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

«Для гостей и жителей республиканской столицы было устроено и масштабное театрализованное представление, где были показаны все этапы становления и развития республики. К празднику также приурочили запуск новых объектов и вручение государственных наград», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сластенин поздравил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и жителей со знаменательным событием, он отметил гостеприимство региона, поддержку и готовность к сотрудничеству.

Полпред в СКФО Юрий Чайка на мероприятии зачитал приветственный адрес Президента России Владимира Путина. В этот же день состоялась трехсторонняя рабочая встреча Чайки, вице-премьера России Новака и Темрезова. Рассмотрены вопросы социально-экономического развития территории в контексте реализации программ туристической и производственной отраслей, обеспечения импортозамещения и привлечения инвестиций. Отмечен рост индекса промышленности и сельского хозяйства в республике, а также оборот оптовой торговли всех видов деятельности.

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии в 2023 году площадь посадки овощей увеличат до 400 га
Обновленную четырехполосную улицу откроют в Малгобеке Ингушетии к ноябрю
В НБ Ингушетии проходит выставка к Международному дню солидарности журналистов
Сотрудники МКЖР Ингушетии приняли участие в акции «Поделись своим знанием»
Команда «Завод» из Назрани защитила титул победителя первенства Ингушетии по мини-футболу
В городе Назрани Ингушетии провели работы по очистке подвала МКД
Юный музыкант из Ингушетии стал победителем Всероссийского онлайн-марафона «Родное. Народное»
Дзюдоисты спортшколы «Чемпион» успешно выступили на молодёжном первенстве Ингушетии
В селе Долаково Ингушетии провели работы по устранению порыва в водопроводной сети
В музее ИЗО Ингушетии пройдет выставка по мотивам романа «Из тьмы веков»
Правоохранители Ингушетии выявили факт незаконного предпринимательства

Главное

Яндекс.Метрика

 