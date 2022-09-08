Премьер Ингушетии принял участие в праздновании 100-летия со дня образования Карачаево-Черкесии

«Для гостей и жителей республиканской столицы было устроено и масштабное театрализованное представление, где были показаны все этапы становления и развития республики. К празднику также приурочили запуск новых объектов и вручение государственных наград», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сластенин поздравил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и жителей со знаменательным событием, он отметил гостеприимство региона, поддержку и готовность к сотрудничеству.

Полпред в СКФО Юрий Чайка на мероприятии зачитал приветственный адрес Президента России Владимира Путина. В этот же день состоялась трехсторонняя рабочая встреча Чайки, вице-премьера России Новака и Темрезова. Рассмотрены вопросы социально-экономического развития территории в контексте реализации программ туристической и производственной отраслей, обеспечения импортозамещения и привлечения инвестиций. Отмечен рост индекса промышленности и сельского хозяйства в республике, а также оборот оптовой торговли всех видов деятельности.

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.