Премьер Ингушетии проверил ход строительства трех объектов в Назрани и Сунже

На территории третьей школы в Назрани ведется реконструкция старого здания и возведение нового корпуса на 720 мест для учащихся начальной школы. Школа построена в 1972 году и была полностью модернизирована.

Отмечается, что здесь заменены окна, двери, полы, электропроводка, канализация. Обновление образовательного учреждения было произведено в рамках программы по сейсмическому усилению.

Строительство объекта было начато еще в 2019 году подрядной фирмой ООО «СтройМонтаж», однако поскольку возникли непредвиденные обстоятельства, связанные с пандемией, строительство так и не было завершено вовремя. После окончания работ в августе, школа сможет принять до 1,5 тыс. учащихся.

Также завершается строительство сунженской поликлиники на 300 посещений в смену. Выполнены все строительно-монтажные работы, включая установку наружного водопровода и канализации. Ввод медучреждения в эксплуатацию ожидается в этом году.

В четырехэтажном комплексе общей площадью свыше 7 тыс. квадратных метров будут открыты травматологическое, рентгенодиагностическое, хирургическое, терапевтическое, стоматологическое, физиотерапевтическое и другие отделения, а также клинико-диагностическая лаборатория.

Здесь будет и дневной стационар на 10 коек, и центральное стерилизационное отделение.

В Сунже Владимир Сластенин побывал и на территории второй школы, где возводится новое здание образовательное учреждения на 250 мест в рамках нацпроекта «Образование». Сдать объект планируется до конца декабря.