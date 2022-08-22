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Премьер Ингушетии: трехцветный флаг России — один из главных символов нашего государства

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Владимир Сластенин

Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин поздравил жителей республики с Днем Государственного флага России.

«Этот праздник наполняет сердца людей чувством гордости за свою великую страну, объединяет многонациональный народ в его стремлении сделать Россию единым и сильным государством. Трехцветный флаг России — один из главных символов нашего государства. Он отражает единство народов и славную историю России, ее военную мощь и богатую культуру, выдающиеся достижения и подвиги», — отметил Сластенин.

Уважение к государственной символике — это уважение к своей истории, культуре и традициям, залог сохранения мира и межнационального согласия, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, сохранение духовных и нравственных ценностей нашего народа. От гражданской позиции каждого россиянина, любви к Отечеству зависит будущее нашей страны, считает председатель правительства региона.

«Жители Ингушетии всегда вносили и вносят свой весомый вклад в развитие российского государства, своим трудом укрепляя могущество и преумножая богатство нашей Родины. Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за наше Отечество и за наши символы. Желаю вам счастья, благополучия, крепкого здоровья, мира и процветания», — подчеркнул Сластенин.

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