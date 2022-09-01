День знаний

Премьер Ингушетии в День знаний побывал на празднике в отремонтированной Назрановской школе

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Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин в День знаний побывал на праздничном мероприятии в седьмой школе города Назрани, открывшейся после капитального ремонта школе, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Сегодня у вас один из самых замечательных дней, особенно для наших первоклашек, которые запомнят его на всю жизнь. Ведь для вас сегодня открываются двери новой жизни, полной интересных и полезных знаний, открытий, знакомств. Я желаю всем вам успехов в учебе и работе, терпения и только ярких позитивных эмоций», — сказал Сластенин, обращаясь к учащимся.

Он отметил, что Глава региона Махмуд-Али Калиматов уделяет большое внимание образованию — за последние несколько лет в регионе открыто около 60 образовательных учреждений, только до конца этого года будет введены еще 21 школа и 8 детсадов.

«Даже при таких темпах наши дети где-то учатся в две, а то и в три смены. Президентом России поставлена задача до 2024 года перейти на односменный режим обучения, а для достижения этой цели в республике необходимо построить еще 30 школ. Мы с этой задачей справляемся», — подчеркнул премьер.

Праздник прошел для всех в веселой и радостной атмосфере, для гостей учащиеся подготовили концертную программу.

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