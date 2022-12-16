Премьер Ингушетии встретился с участниками I Съезда движения детей и молодежи от региона

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Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин встретился с участниками I Съезда Всероссийского движения детей и молодежи от региона во главе с руководителем Мариной Албогачиевой и представителями Российского движения школьников, сообщает пресс служба Главы и правительства республики.

Владимир Сластенин отметил особую значимость создания данного движения, в том числе и первичных отделений в образовательных организациях.

«Мы стали свидетелями, можно сказать, исторического события — формирования нового молодежного движения в нашей стране, возглавляемого Владимиром Путиным, в то время как председателем регионального координационного совета по взаимодействию с движением является Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Как мы сегодня видим, если в головы наших детей не вложить правильные мысли, туда проникают негативные, чуждые нам идеологии», — подчеркнул председатель правительства.

Также премьер выразил надежду, что ребята достойно представят республику на предстоящем съезде движения. Пожелал юным делегатам успехов, достижений на благо страны и республики и реализации задуманных планов.

Вице-премьер — министр образования и науки региона Эсет Бокова сообщила, что для ребят также будет организована экскурсия в Государственную Думу в сопровождении депутатов от Ингушетии.

«Впереди вас ждет много интересных мероприятий, которые, я уверена, оставят неизгладимые впечатления и подарят яркие эмоции», — сказала Эсет Бокова.

Отметим, что в Москве, на площадке Центрального выставочного зала «Манеж» с 17 по 21 декабря пройдет I Съезд Всероссийского движения детей и молодежи. В составе делегации от Ингушетии поедут 13 детей от 14 до 18 лет.

Ожидается, что участниками и гостями съезда станут более 3 тыс. детей и взрослых из 89 субъектов России.

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