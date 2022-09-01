«Его одинаково с волнением ждут школьники и студенты, учителя и родители. А для наших первоклассников — это день, когда открываются двери в удивительный мир знаний, где их ждут новые друзья и мудрые наставники. В этот день вновь оживают школьные классы и вузовские аудитории», — говорится в обращении.

По словам Сластенина, учиться и учить — необыкновенно увлекательно. Ведь учеба объединяет всех, помогает лучше узнать себя и мир, находить друзей и создавать новое.

«Мы, взрослые, со своей стороны, делаем все, чтобы вы смогли получить качественное образование и найти свое призвание в жизни. На вас, на учащихся и студентов возлагаются большие надежды, так как именно вам предстоит в будущем продолжать строить нашу республику. За вашими победами и достижениями — не только ваше усердие, но и каждодневный учительский труд педагогов и забота ваших родителей. Уверен, что вы приложите все усилия, чтобы добиться отличных результатов, стать грамотными и образованными людьми, достойными гражданами своего Отечества», — подчеркнул глава правительства.

Он пожелал всем работникам сферы образования и родителям крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов во всем, а учащимся отличной учебы и больших достижений.

«Пусть этот учебный год будет успешным для вас и увлекательным. Дерзайте, верьте в свои силы, следуйте за мечтой», — добавил премьер-министр.