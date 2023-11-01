Диспансеризация

Премьер-министр Ингушетии поручил провести качественную диспансеризацию населения

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Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин обратил внимание на необходимость провести качественную диспансеризацию населения. Такую задачу он поставил региональному Минздраву после совещания в режиме видеосвязи под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Речь шла о реализации в субъектах национального проекта «Здравоохранение». Обсуждались проблемные вопросы и ход диспансеризации.

По данным Минздрава республики, по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» республикой в текущем году достигнуты все четыре показателя. Открыты два центра амбулаторной онкологической помощи в Сунженском и Малгобекском районах, введено в эксплуатацию 5 новых единиц медицинского оборудования.

По проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» также достигнуты все показатели. Ведется строительство врачебной амбулатории в селе Сурхахи, ФАП в населенном пункте Южное и завершается возведение Кантышевской участковой больницы на 60 коек.

По реализации мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями осуществлен ввод в эксплуатацию 4 единиц медоборудования, закуплены необходимые лекарственные препараты.

Владимир Сластенин указал на необходимость сконцентрировать все усилия на снижении смертности граждан. Также премьер отметил, что различные заболевания, в том числе онкологические, протекают бессимптомно, поэтому и необходимо прохождение профилактического осмотра.

«В этих целях в нашей стране возобновились диспансеризация и профилактические медицинские осмотры в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Своевременная диагностика позволит выявить болезнь на раннем этапе развития и подобрать необходимое лечение, которое впоследствии минимизирует риски осложнений. Обращаю ваше внимание на то, что диспансеризация должна проводиться не ради галочки, а в полном объеме и качественно», — подчеркнул премьер, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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