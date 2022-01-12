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Премьер-министр Ингушетии поздравил «людей долга и чести» с Днем работника прокуратуры

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Владимир Сластенин

Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов прокуратуры республики.

«Сегодня праздник людей долга и чести, стоящих на страже защиты государства, общества и конкретного человека. На протяжении трех веков прокуратура играет важную роль в утверждении принципа верховенства Закона и развития России как демократического правового государства», — говорится в обращении Сластенина.

По его мнению, прокурорских работников всегда отличали высокий профессионализм, верность долгу и безупречные личные качества, которые помогают им и сегодня на высоком уровне исполнять возложенные на них обязанности, честно и преданно служить интересам государства и общества.

«Сегодня в прокуратуре Республики Ингушетия работают высококвалифицированные специалисты, достойно выполняющие профессиональный долг защитников закона, для которых честь, справедливость и принципиальность были и остаются основными жизненными установками. В этот знаменательный день хочу выразить слова искренней благодарности всем прокурорским работникам, а также ветеранам ведомства за плодотворный труд на благо Ингушетии и России», — отметил глава правительства.

Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в благородном деле служения Отечеству.

Напомним, День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом Президента страны от 29 декабря 1995 года.

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