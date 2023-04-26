Премьер-министр Ингушетии поздравил нотариусов с профессиональным праздником

«Нотариальное сообщество служит одной из основ экономической и социальной структуры государства, которая обеспечивает правовую защищенность законных интересов физических и юридических лиц, являясь связующим звеном между государством и гражданским обществом», — отметил премьер в своем обращении.

По его словам, работа нотариуса требует не только глубоких знаний в области законодательства, но и внимательного отношения к людям, ответственности, тактичности и терпеливости.

Сластенин отметил, что нотариусы республики продолжают вносить весомый вклад в укрепление законности и правопорядка региона и страны в целом. Они оказывают квалифицированную юридическую помощь населению, способствуют формированию правовой культуры граждан.

«В этот знаменательный день примите слова искренней благодарности за ваш труд, за преданность великому делу служения закону. Пусть ваши знания, накопленный опыт профессиональной деятельности, принципиальность и верность избранной профессии способствуют дальнейшей эффективной работе нотариальной службы республики. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и новых профессиональных успехов на благо Отечества», — подчеркнул глава правительства.

Напомним, в 2016 году был издан указ Президента России о праздновании ежегодно 26 апреля Дня нотариата. Именно 14 апреля (по старому стилю) 1866 года император Александр II подписал «Положение о нотариальной части». С этого года и берет свое начало современный российский нотариат.