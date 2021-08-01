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Премьер-министр Ингушетии поздравил сотрудников станции «Назрань» с Днем железнодорожника

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Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил сотрудников железнодорожной станции «Назрань» Минераловодского отделения Северо-Кавказской железной дороги филиала ОАО «РЖД» с профессиональным праздником — Днем железнодорожника.

«Эффективная работа железнодорожного транспорта была и остается основой стабильного экономического развития нашей страны, способствует укреплению межрегиональных связей», — отметил Сластенин в своем обращении.

По его словам, сегодня железнодорожный транспорт занимает ведущее место в хозяйственном комплексе России. Благодаря профессионализму и высокой ответственности железнодорожников обеспечиваются безопасность и комфорт пассажиров, надежность и своевременность доставки грузов.

«Вы многое делаете для повышения качества оказываемых услуг и эффективности отрасли. Ваш ответственный и профессиональный подход к решению поставленных задач во многом определяет четкую и слаженную работу Российских железных дорог», — подчеркнул премьер.

Он пожелал сотрудникам железнодорожной станции «Назрань» крепкого здоровья, дальнейших профессиональных успехов и новых достижений в работе на благо нашего Отечества, а также счастья, добра и благополучия их семьям.

День железнодорожника был утвержден постановлением Совнаркома СССР в 1940 году. С тех пор его отмечают в первое воскресенье августа. В 2021 году профессиональный праздник всех работников отрасли выпадает на 1 августа.

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