Премьер-министр Ингушетии поздравил жителей Карабулака с днем города

«Карабулак играет важную роль в социально-экономической и культурной жизни Ингушетии. Здесь реализуются национальные проекты и другие программы, проводятся культурные мероприятия и спортивные соревнования. Впереди масштабные задачи и большие перспективы развития всех сфер городского хозяйства, реализации приоритетных нацпроектов, обеспечения благополучия жителей города», — подчеркнул премьер.

Он выразил уверенность, что созидательный труд всех жителей Карабулака будет способствовать дальнейшему развитию города и повышению благосостояния его населения.

«Пусть наш город растет и развивается. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, а городу — дальнейшего развития и процветания», — добавил Владимир Сластенин.

Напомним, 30 августа 1995 года указом первого Президента республики Руслана Аушева поселку Карабулак был придан статус города.