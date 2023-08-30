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Премьер-министр Ингушетии поздравил жителей Карабулака с днем города

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Владимир Сластенин

Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин поздравил жителей Карабулака с днем города, отметив, что с каждым годом он развивается и преображается, и в этом заслуга каждого горожанина, вкладывающего в его развитие свой труд, отдающего частичку себя, не жалея ни сил, ни времени для процветания населенного пункта.

«Карабулак играет важную роль в социально-экономической и культурной жизни Ингушетии. Здесь реализуются национальные проекты и другие программы, проводятся культурные мероприятия и спортивные соревнования. Впереди масштабные задачи и большие перспективы развития всех сфер городского хозяйства, реализации приоритетных нацпроектов, обеспечения благополучия жителей города», — подчеркнул премьер.

Он выразил уверенность, что созидательный труд всех жителей Карабулака будет способствовать дальнейшему развитию города и повышению благосостояния его населения.

«Пусть наш город растет и развивается. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, а городу — дальнейшего развития и процветания», — добавил Владимир Сластенин.

Напомним, 30 августа 1995 года указом первого Президента республики Руслана Аушева поселку Карабулак был придан статус города.

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