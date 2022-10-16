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Премьер-министр Ингушетии поздравил жителей Назрани с днем города

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Жителей самого крупного населенного пункта республики — Назрани — с днем города поздравил премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин.

«Назрань, любимый всеми ингушами город, поистине является, как говорят в народе, Матерью-Назранью — Нана-Наьсаре. Город с богатой историей, он строился и создавался многими поколениями людей, которые своим созидательным трудом вносили весомую лепту в его развитие», — написал Сластенин в своем Телеграм-канале.

По его словам, сегодня Назрань играет важную роль в социально-экономической и культурной жизни республики. Здесь реализуются национальные проекты и другие программы, проводятся культурные мероприятия и спортивные соревнования республиканского и российского масштаба.

«В этот праздничный день желаем всем жителям доброго здоровья, счастья, благополучия, а городу Назрани — мира и процветания. Пусть развивается и хорошеет Назрань, открывая новые страницы своей истории. Пусть будут счастливы все ее жители», — отметил председатель правительства региона.

Назрань — административный центр Назрановского района Ингушетии. Один из немногих российских региональных городов, превосходящих по численности населения столицу субъекта — Магаса.

Годом основания Назрани 1781. День города отмечается в третье воскресенье октября.

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