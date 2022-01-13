Премьер-министр Ингушетии поздравил журналистов печатных СМИ республики с профессиональным праздником

Сластенин отметил вклад издателей, редакторов, журналистов, полиграфистов печатных изданий в укрепление регионального информационного пространства, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

«От лица Главы республики и правительства региона поздравляю вас и весь коллектив ваших изданий с праздником. Несмотря на развитие информационных технологий и многие прогнозы о скором исчезновении печатных СМИ, вы смогли отстоять свое право на существование. Благодаря вашей оперативной работе наши жители могут получать достоверную информацию о важнейших событиях политической и общественной жизни», — сказал премьер-министр, пожелав коллективам изданий творческого вдохновения, а каждому сотруднику — крепкого здоровья и благополучия.

Сластенин призвал руководителей министерств, ведомств, а также всех жителей региона, поддержать подписную кампанию изданий и тем самым увеличить их тираж.

Профессиональный праздник работников СМИ впервые был установлен еще в СССР. День советской печати отмечался 5 мая в ознаменование выхода в 1912 году первого номера газеты «Правда».

В декабре 1991 года было решено перенести День печати с 5 мая на 13 января, приурочив его к выходу в Москве в этот день в 1703 году первой российской печатной газеты «Ведомости».