Премьер-министр Ингушетии принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России
Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета России по экономическим вопросам и противодействию распространению Covid-19.
Встреча в режиме видеосвязи прошла под председательством руководителей группы — первого заместителя председателя правительства страны Андрея Белоусова и мэра Москвы Сергея Собянина.
Были рассмотрены меры поддержки экономики, топливно-энергетического комплекса, промышленности и торговли, транспортной отрасли в условиях внешнего санкционного давления, а также обеспечения устойчивой логистики пассажиров и грузов в рамках продиктованных ограничений. Кроме того, стороны ознакомились с предложениями комиссии Госсовета по направлению «Сельское хозяйство».
Участие в обсуждении приняли руководители федеральных и региональных министерств и ведомств, а также высшие должностные лица субъектов.
По поднятым вопросам и просьбам были приняты решения и даны соответствующие поручения, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.