Премьер-министр Ингушетии принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России

Встреча в режиме видеосвязи прошла под председательством руководителей группы — первого заместителя председателя правительства страны Андрея Белоусова и мэра Москвы Сергея Собянина.

Были рассмотрены меры поддержки экономики, топливно-энергетического комплекса, промышленности и торговли, транспортной отрасли в условиях внешнего санкционного давления, а также обеспечения устойчивой логистики пассажиров и грузов в рамках продиктованных ограничений. Кроме того, стороны ознакомились с предложениями комиссии Госсовета по направлению «Сельское хозяйство».

Участие в обсуждении приняли руководители федеральных и региональных министерств и ведомств, а также высшие должностные лица субъектов.

По поднятым вопросам и просьбам были приняты решения и даны соответствующие поручения, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.