Коронавирус

Премьер-министр Ингушетии призвал чиновников усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер

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Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин на заседании в правительстве призвал глава муниципалитетов, управление Роспотребнадзора, МВД по региону и другие профильные ведомства усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер.

Сластенин напомнил, что руководителем республики подписан указ о продлении срока действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения Covid-19, до 20 января 2022 года.

По информации министра здравоохранения региона Рукият Торшхоевой, по состоянию на конец минувшей недели количество больных, получающих лечение в стационарах, составляет 331 человек, амбулаторно лечатся — 1029. При этом на оксигенотерапии находятся 154 пациента.

«Руководитель Минздрава отметила, что в республике продолжают функционировать 415 коек в 5 медицинских организациях, в том числе 49 реанимационные, свободный коечный фонд составляет 21%», — отметили в пресс-службе Главы и правительства региона.

Работает 15 лабораторий, осуществляющих тестирование граждан, 6 из них развернуты в медицинских организациях, 8 частных и одна лаборатория ФБУЗ «Центр гиены и эпидемиологии в Республики Ингушетия».

В соответствии с приказом Минздрава организовано оказание медицинской помощи пациентам с Covid-19 на дому. Функционирует 6 амбулаторных ковид-центров и сформированы бригады для оказания медицинской помощи.

В Ингушетии к 13 декабря всего подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет 27231 человек, количество выздоровевших — 25356, смертельных случаев — 446. На госпитализации находятся 344 человека, из них 28 — в реанимации.

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