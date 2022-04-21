Премьер-министр Ингушетии проверил ход капремонта детского лагеря в горах региона

Он ознакомился с инфраструктурой, поинтересовался, как проходит подготовка учреждения к приему детей в летнее время, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Старый корпус, бассейн и столовая лагеря начали свою работу в 1999 году. Директор учреждения Мадина Цурова заметила, что ремонт актового зала на 200 мест и административного корпуса проводится в этом году впервые за 20 лет. Впрочем, ранее в 2016 году на территории объекта произошли положительные изменения. В рамках федеральной целевой программы был построен новый спальный корпус с библиотекой, медкабинетом, учебными классами, актовым залом и спортивной комнатой.

Этой весной на территории лагеря будут построены объединенные мини-футбольное и волейбольное поля, воркаут площадки и качели. Помимо этого, ведется работа по устройству водозаборов и прокладке водопроводных труб. Данные мероприятия планируются закончить до начала летней оздоровительной кампании, которая стартует 1 июня.

Отмечается, что летом сотрудники лагеря ожидают более 900 детей и подростков — будет три смены. Цурова отметила, что в «Аьрзи» созданы необходимые условия для качественного и полезного отдыха ребят.

Сластенин выразил благодарность руководству и персоналу учреждения за их старания на благо детей.

«Расположение лагеря вкупе с таким названием идеально подходит для отдыха не только детей, но и взрослых. Прекрасные горные пейзажи, чистый воздух, большое свободное пространство — все это призвано оставить в памяти отдыхающих неизгладимые впечатления и желание возвращаться снова и снова. Желаю вам успехов, плодотворной работы и провести очередную летнюю кампанию с пользой для себя и наших детишек», — отметил он.

Отметим, что оздоровительный лагерь «Аьрзи» расположился в охранной зоне заповедника на высоте 1370 м.